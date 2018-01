"La Vita in Diretta" a Salerno: collegamento dalla barca-scuola dell'Istituto Giovanni XXIII

Nella giornata di domani "La Vita in diretta", nota trasmissione pomeridiana di Rai Uno, alle 16, farà un collegamento in diretta dalla barca scuola Gatsby dell'Istituto Giovanni XXIII. Il Nautico di Salerno, infatti, è stato scelto dalla Rai grazie alle numerose attività extra scolastiche effettuate in Italia e all'estero. Via Skype interverrà Giovanni Soldini, famoso skipper di fama mondiale partito qualche giorno fa da Hong Kong per battere un altro dei suoi record di traversata in barca vela.