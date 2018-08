Barocco al tramonto

La chiesa di San Biagio è uno dei cuori pulsanti di Altavilla Silentina, cittadina posta sulle propaggini dei Monti Alburni a pochi chilometri dai templi di Paestum e dai centri di Agropoli ed Eboli.

La chiesa è posta nel gradevole centro storico di Altavilla Silentina e presenta uno straordinario sagrato panoramico da cui si gode uno dei tramonti più belli del Cilento.

Le opere presenti sono tante e di notevole pregio, tra tutte emerge il vasto ciclo pittorico di tardo barocco napoletano del pittore Nicola Peccheneda, nove straordinarie tele di grandi dimensioni. Un grande artista che in questi anni sta recuperando la fama che merita.

Con questa visita guidata proveremo a dimostrare che la bellezza della Campania non risiede solo nei grandi siti Unesco, ma anche nei paesi dove si trovano tesori che aspettano solo di essere raccontati.

La valorizzazione è soprattutto questo, il nostro impegno deve andare in questo senso. In questo viaggio ci aiutano e ci sostengono i ragazzi dell'associazione Hemera - Arte e Luoghi, impegnata insieme a noi nella promozione delle arti e dei territori.



Al termine della visita guidata ci godremo un aperitivo al tramonto offerto dal ristorante 'Il Normanno' sul sagrato panoramico.



Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la sensibilità del ristorante 'Il Normanno e l'ospitalità e la collaborazione dei Padri Vocazionisti. A tutti loro va il nostro ringraziamento.



Proviamo a diffondere la bellezza, valorizziamo i territori.

Fidatevi di noi! Vi aspettiamo!



Modalità

La visita guidata sarà tenuta dal dott. Benedetto Giacobbe, guida turistica abilitata della Regione Campania e prevederà un introduzione storica alla Chiesa e ai riferimenti cultuali, nonché una completa spiegazione dell'architettura e delle opere ivi contenute con un inquadramento della figura del Peccheneda nel panorama storico-artistico del Settecento napoletano.



Contributo di partecipazione (visita guidata e aperitivo):

5€

sotto i 14 anni: gratuito



Giorni:

17 agosto, 18.30 - 20.30

24 agosto, 18.15 - 20.30



Appuntamento: Chiesa di San Biagio, Altavilla Silentina



Info e prenotazioni:

329 4660588 (telefono e whatsapp)

info@guidaturisticacampania.it