Baronissi, 14enne accerchiato con gli amici dal branco finisce in ospedale

Nella notte di Halloween un ragazzino di 14 anni è stato aggredito dal branco per futili motivi a Baronissi. Ora è ricoverato con trauma cranico, un trauma al collo e uno al polso destro presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

L’episodio

Quattro minori - riporta Il Mattino - si stavano recando all’appuntamento con il padre di uno di loro che avrebbe dovuto riaccompagnare tutti a casa. Ma, improvvisamente, un gruppo di giovani, circa una decina, mascherati e con il passamontagna, hanno iniziato a lanciargli contro tantissime uova. Alla reazione verbale dei quattro amici ci sarebbe stato un accerchiamento. In sei avrebbero bloccato tre dei quattro ragazzini affinchè non potessero intervenire. Altri quattro, invece, si sarebbero accaniti contro il quarto. Quest’ultimo è stato preso a calci e pugni fino a quando due dei suoi aggressori non si sono tolti il passamontagna e sono stati riconosciuti da più di una persona presente in quell’area. Ora il 14enne sta meglio, ma lui e i suoi amici non dimenticheranno facilmente quanto accaduto. Intanto le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire all’identità di tutti gli aggressori.