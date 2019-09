Incidente a Baronissi, è il giorno dell'autopsia sul corpo di Marco Aliberti

Sarà effettuata oggi dal medico legale Silvio Savoia l’autopsia sul corpo di Marco Aliberti, il ventiseienne deceduto a causa di un incidente stradale verificatosi, nella notte tra domenica e lunedì, in via Aldo Moro a Baronissi. L’incarico dovrebbe essere affidato dalla Procura di Nocera Inferiore già in mattinata. All’esame autoptico sarà presente anche il consulente di parte della famiglia della vittima, il dottore Giuseppe Raimo. Il cadavere del giovane è posto sotto sequestro nell’obitorio dell’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino.

La dinamica

Intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Marco era in sella alla sua moto quando, improvvisamente, si è scontrato con un ragazzo in bicicletta che è rimasto lievemente ferito. L'impatto è stato violentissimo e per lui non c'è stato nulla da fare. La comunità di Baronissi è ancora sotto choc per l'accaduto. Centinaia i messaggi di cordoglio che, in queste ore, vengono pubblicati sui social e sono indirizzati alla famiglia, distrutta dal dolore per la perdita del 26enne.