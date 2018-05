Baronissi, colpo al bancomat della "Bper": l'ira di Valiante

La “banda dell’Audi” continua a colpire in provincia di Salerno. La scorsa notte, intorno alle 3, i malviventi, da tempo ricercati dalle forze dell’ordine, hanno fatto esplodere il bancomat della Banca Bper situata in Corso Garibaldi a Baronissi. I ladri, dopo aver utilizzato un gas per far saltare in aria lo sportello, hanno forzato la serratura di una porta facendo irruzione all’interno dell’istituto di credito per portare via la cassetta con il denaro. Lo scorso 5 maggio, nel mirino dei criminali, finì il bancomat della Bcc di Baronissi. Indagano i carabinieri.

Il commento

L’ira del sindaco Gianfranco Valiante che annuncia la costituzione in parte civile del Comune nell’eventuale processo contro i ladri: