Baronissi, camion "trascina via" un balconcino a Sava

Dramma sfiorato, ieri sera, a Baronissi: un mezzo pesante ha colpito e trascinato via un piccolo balcone. Come riporta Zerottonove, il poggiolo è andato completamente distrutto con il passaggio di un camion, a Sava, in una strettoia di via Trinità.

L'intervento

Sul posto sono giunti, oltre numerosi passanti e condomini, anche i Vigili del Fuoco. Nessun ferito.