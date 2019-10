Baronissi, palazzine popolari pericolose: linea dura di Valiante

Due palazzine popolari situate in via Bixio, a Baronissi, versano in condizioni di totale degrado. A denunciare tale situazione, con un post su Facebook, è il sindaco Gianfranco Valiante che si scaglia contro l’Istituto Autonomo Case Popolari, reo di dare “da tempo orecchie da mercante sulla nostra (più volte) rappresentata necessità di mettere con ogni urgenza in sicurezza le due palazzine gravemente danneggiate e in stato di vulnerabilità da tanti anni”.

La mossa

Per questo il primo cittadino ha emesso un’ordinanza (numero 39) con cui intima all’Istituto, ormai in liquidazione, “la esecuzione ad horas di ogni opera necessaria per la messa in sicurezza e per restituire decoro ai fabbricati. In caso di ulteriore inerzia andrò avanti in ogni sede consentita” conclude Valiante.

