Baronissi, iniziato il censimento permanente della popolazione

Da ieri sono iniziate le operazioni di censimento permanente della popolazione. Saranno coinvolte circa 200 famiglie di Baronissi.

I dettagli

Una parte riceverà una lettera da parte dell’Istat, con le credenziali di accesso al sistema del censimento per poter compilare il modello in maniera autonoma. Un’ulteriore parte sarà invece contattata da un rilevatore comunale per l’intervista: in questo caso le famiglie troveranno nella cassetta della posta una brochure esplicativa e nell'androne dell’edificio un manifesto che indicherà il nome del rilevatore. Si ricorda che la partecipazione al censimento è obbligatoria per legge. Per ulteriori chiarimenti, sono attivi i numeri 089-828249 -089828248.