Baronissi, assembramenti in piazza: il sindaco la chiude per 7 giorni

"Così non va. Chiudo la piazza fino al 17 maggio". Attraverso un post pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Baronissi, il primo cittadino Gianfranco Valiante ha deciso di chiudere al pubblico per 7 giorni piazza Nassiriya.

La decisione

"Piazza Nassiriya nel quartiere Nuova Irno sarà chiusa al pubblico dalle ore 16 di oggi, lunedì 11 maggio, fino a tutto il prossimo 17 maggio. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di costanti affollamenti e assembramenti. Verificata la presenza ripetuta di persone e giovani senza mascherina né guanti, ragazzi che giocavano a pallone e atteggiamenti rischiosi in un periodo di necessaria e indispensabile cautela. Saranno adottati ovunque medesimi provvedimenti ove si dovessero verificare analoghe violazioni. Il senso di autodisciplina e di rispetto connota le comunità civili". I cittadini di Baronissi, attraverso i social, hanno segnalato ulteriori criticità: "L'amministrazione comunale effettui verifiche - hanno scritto - anche nella Piazza dei Nonni alla via San Francesco d’Assisi, in orario serale dalle ore 20 alle 22: giovani ragazzi, anche a bordo di ciclomotori,creano assembramenti. Verifiche anche nel Parco del Ciliegio e Parco della Rinascita".



I dati della Regione

"Oggi - ha spiegato il governatore De Luca - in Campania abbiamo in isolamento domiciliare controllato 1318 persone, di queste circa 110 sono positivi al coronavirus. Quindi abbiamo 110 persone contagiate ma per lo più asintomatiche, senza grandi problemi di tosse o di respirazione e il resto circa il 90%, non ha nessun contagio".