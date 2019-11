Baronissi, rinvenuti escrementi di topi: chiusa una scuola

Escrementi di topi sono stati rinvenuti all’interno dell’istituto scolastico in via Largo dell’Accoglienza a Baronissi. Per questo il sindaco Gianfranco Valiante ha emesso un’ordinanza di chiusura del plesso fino alla giornata di lunedì 18 novembre. Nelle prossime ore gli uffici competenti effettueranno le operazioni di derattizzazione per consentire la ripresa delle lezioni