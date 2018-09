Baronissi, fermato 14enne con un coltello a serramanico

Nella serata di venerdì gli agenti della polizia municipale di Baronissi hanno controllato alcuni giovanissimi che si intrattenevano nel centro cittadino. Uno di loro, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 7,5 cm. I genitori, cui il quattordicenne di Capo Saragnano è stato per ora affidato, sono stati convocati insieme al ragazzo dai servizi sociali del Comune e dalle forze dell’ordine per la giornata di domani.