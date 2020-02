Guardava film pornografici insieme al figlio minorenne, finisce a processo

Guarda dei film pornografici insieme al figlio di 11 anni, finisce a processo per corruzione di minorenne. Queste le accuse per un uomo mandato a processo dal gup del tribunale di Nocera Inferiore, per fatti che risalgono al 2013. L'imputato avrebbe mostrato al figlio, per più volte - secondo le accuse della procura nocerina - dei film dal contenuto pornografico, al fine di "commettere o subire atti di natura sessuale". Sarà il dibattimento a provare le sue eventuali responsabilità, ora. I fatti si sarebbero consumati a Baronissi.