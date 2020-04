Pubblica foto hard della sua ex sui social e poi la ricatta: condannato straniero

La Corte d’Appello di Salerno ha condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione un ragazzo romeno di 29 anni accusato di stalking e violenza privata nei confronti della sua ex fidanzata di 23 anni residente a Baronissi

La vicenda

Nel 2014 i due decisero di trasferirsi a Londra per cercare un’occupazione più stabile. Soltanto che il tentativo non andò a buon fine. E, di conseguenza, la 23enne tornò in Italia. Una decisione, quest’ultima, che non sarebbe stata condivisa dal fidanzato che a seguito della rottura del loro rapporto - secondo gli inquirenti - avrebbe iniziato a pubblicare foto di un loro momento di intimità sui social. Non solo. Ma avrebbe iniziato a minacciare la sua ex avvertendola che se fossero tornati insieme avrebbe pubblicato foto e video compromettenti. La giovane, molto preoccupata, decide di rivolgersi alla polizia sporgendo formale denuncia contro il 29enne. E così, su suggerimento dei poliziotti, la ragazza incontrò il suo ex a Salerno e quando quest’ultimo iniziò ad aggredirla intervennero per bloccarlo. Di qui l’avvio del processo con le condanne in primo grado ed in Appello.