Baronissi, la Giunta Comunale stanzia 120 mila euro per le strade

La Giunta comunale di Baronissi ha approvato la delibera che prevede lavori di manutenzione e riqualificazione di tratti di strade comunali per un investimento totale di 120mila euro.

I dettagli

I lavori inizieranno entro la fine del mese di aprile, non appena saranno espletate le procedure amministrative e le condizioni meteo lo consentiranno. Il Comune, inoltre, ha sollecito l'ente Provincia al ripristino della pavimentazione delle strade cittadine di competenza provinciale, gravemente danneggiate e di serio pericolo per la viabilità. Tra queste, le principali, sono: via Allende, via S. Andrea, via Mazzini, via Farina, via Cirillo e via Pozzillo.