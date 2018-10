Baronissi, inaugurato "Largo San Pietro Apostolo": c'è anche Donato Lambiasi

E’ stato inaugurato largo "San Pietro Apostolo", nella frazione Aiello di Baronissi. L'area degli ex prefabbricati è stata sottratta al degrado, bonificata e trasformata in un parcheggio, con 18 posti auto a servizio del quartiere.

Il taglio del nastro

L'area stata donata alla comunità anche un'edicola votiva raffigurante il Santo, benedetta dall'arcivescovo emerito monsignore Gerardo Pierro. È stata una giornata di festa anche per la presenza alle celebrazioni di Donato Lambiasi, il giovane vittima di un gravissimo incidente, da pochi giorni rientrato nella sua casa di Aiello, al termine di una lunga riabilitazione in Austria. Donato è stato accolto con entusiasmo dalla comunità che continuerà a stare al fianco della famiglia in questa battaglia verso la normalità.

