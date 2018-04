Baronissi, apre il parco giochi "Olimpia": in cantiere un nuovo campetto di calcio

Cambia volto il parco giochi Olimpia a Baronissi. Domani, alle 11.30, il sindaco Gianfranco Valiante inaugurerà i campetti “gabbia” in erba sinettica e le giostre per disabili.

I progetti

I lavori hanno previsto un complessivo restyling dell’area con due mini campetti di calcio di ultima generazione (creati al posto di un dismesso campo di bocce), giostrine per i bimbi disabili e una nuova pavimentazione in alcuni tratti dove si presentava sconnessa. Annunciati, inoltre, i lavori di realizzazione di un nuovo campo di calcetto nel quartiere “Nuova Irno”: su un’area comunale in viale Pertini, l’amministrazione creerà uno spazio per i ragazzi del quartiere, con la sistemazione della rete di recinzione, due porte con rete e la tracciatura del campo.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino:

“Sono interventi qualificanti che fanno parte di un complessivo progetto di sistemazione di campetti di quartiere per mettere a disposizione dei ragazzi spazi qualificati per l’attività sportiva. I giovani sono al centro della nostra attenzione costante”. Infine, sabato 28 aprile, il parco giochi di Orignano sarà intitolato alla memoria di Francesco Paolo Notini, giovane di Baronissi prematuramente scomparso dopo una lezione di ippoterapia. La città ricorderà così, con affetto e commozione, Francesco Paolo, da tanti conosciuto e ambasciatore dei sani valori dello sport”.

