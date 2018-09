Baronissi, l'Istituto Superiore intitolato all’astrofisica Margherita Hack

Questa mattina, presso il liceo scientifico di Baronissi, si è svolta la cerimonia di intitolazione alla compianta astrofisica di fama mondiale Margherita Hack. L' istituto, diretto dalla preside Roberta Masi, arriva, al termine di una lunga procedura, al riconoscimento della piena autonomia della scuola che vede finalmente una propria identità.

L’evento

Alla cerimonia, oltre alla preside Masi, erano presenti la preside emerita dell'istituto Annunziata Storace sotto la cui guida l’istituto in questione, composto dal liceo scientifico e dall' istituto tecnico, ha raggiunto l'ambito obiettivo di superare il precedente sottodimensionamento. Non sono voluti mancare all’appuntamento anche la vice sindaco Anna Petta in rappresentanza del sindaco Gianfranco Valiante e il consigliere regionale Tommaso Amabile (presidente della commissione cultura a Palazzo Santa Lucia) che ha ribadito l'importanza di avere nella Valle dell'Irno un punto di formazione e di eccellenza a servizio della comunità. Il dirigente Fimiani, infine, ha effettuato una breve cronistoria dello sviluppo scolastico e culturale del posto. Nella sala, gremita di ospiti e personale docente e non, e con la benedizione dei frati del locale convento, palpabile l'emozione di quanti, a vario titolo, negli anni hanno visto crescere e realizzarsi, fino al raggiungimento di una positiva affermazione del complesso scolastico, una importante realtà.

