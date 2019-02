Baronissi, messa in sicurezza dello svincolo di Acquamela-Aiello

Al via questa mattina a Baronissi i lavori di messa in sicurezza dello svincolo ad Acquamela/Aiello. Sarà raddoppiata la rampa di uscita verso la provinciale e chiuso il tratto di innesto su via San Domenico, pericoloso per la circolazione, con la creazione di un'ampia aiuola. I lavori saranno completati entro pochi giorni.

Il sindaco

Presente stamattina anche il primo cittadino di Baronissi, Gianfranco Valiante. La comunità irnina si appresta ad affrontare la scadenza delle elezioni comunali. Luca Galdi ha già annunciato che sarà avversario proprio di Valiante alle prossime elezioni, candidato a sindaco.