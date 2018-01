Baronissi, lettera minatoria con proiettile ad Alfonso Farina: si indaga

Minacce al consigliere comunale di Baronissi Alfonso Farina. Ieri una lettera minatoria è stata recapitata in forma anonima all’ex assessore all’ambiente con all’interno un proiettile: “Stai parlando ancora troppo, non hai capito che devi tacere sui rifiuti”, il testo della missiva realizzato con il ritaglio dei caratteri di giornale.

Il caso

Farina si è recato subito dai carabinieri per sporgere denuncia. In passato aveva ricevuto altre due intimidazioni. A lui è giunta la solidarietà dei consiglieri comunali, in primis di quelli dell’opposizione (come Sabatino Ingino, Antonio Ladalardo e Giovanni Landi) .

Sulla questione interviene anche il sindaco Gianfranco Valiante: