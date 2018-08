Donato Lambiasi esce dal coma, la madre al Tg5: "E' un guerriero, non si ferma mai"

Doveva rimanere in stato vegetativo con pochissime possibilità di ripresa. E, invece, Donato Lambiasi, 25 anni, di Baronissi si è svegliato dal coma ed ha iniziato a combattere la sua battaglia.

La storia

Di lui ci siamo occupati anche negli ultimi mesi. E, nella giornata di ieri, il TG5 ha dedicato uno spazio nel corso del telegiornale. A parlare ai microfoni del telegiornale di Mediaset è stata la madre Lella Parente, che non si è arresa al parere dei medici che le avevano tolto ogni speranza. Il sogno del figlio era diventare architetto. Ma due anni fa si è spezzato quando lo studente è stato travolto da un’auto mentre consegnava pizze per pagarsi l’università. “Lui è un lottatore, un guerriero – dichiara la mamma al Tg5 – non si ferma mai”. Dopo aver girato vari ospedali ha trovato quello giusto, un centro specializzato austriaco, soltanto che la riabilitazione costa 30 mila euro al mese. E la Regione Campania, a luglio, aveva bloccato i contributi. In poco tempo sono stati raccolti 60 mila euro grazie alla pagina Facebook “Aiutiamo Donato” aperta dalla sorella e dalla fidanzata. Grazie alla generosità di tanti è stato operato il 31 luglio, ad Innsbruck. “Continuate a sperare, la speranza è l’ultima cosa da abbandonare” è l’appello della madre.

Le donazioni

È possibile effettuare una donazione anche con ricarica Postepay presso gli uffici postali, le ricevitorie Sisal e le tabaccherie.

Di seguito gli estremi della Postepay intestata a Raffaella Patente: Numero carta: 5333 1710 1848 1370 - Codice fiscale: PTNRFL71D59H703J