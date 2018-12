"Mi spiace ma ti vedo più come amico", Anna respinge Antonio con un manifesto: curiosità a Baronissi

Tanta curiosità a Baronissi per un manifesto che sta facendo il giro dei social network. Il titolo è il seguente: “Mi spiace ma ti vedo più come amico”. Si tratta di una lettera scritta da una ragazza di nome Anna ad un giovane di nome Antonio, al quale scrive: “Abbiamo trascorso momenti stupendi insieme, hai visto in me ciò che altri non sono riusciti a vedere. Nonostante ciò, non ti amo perché ti vedo più come amico. Scusami se ti scrivo qui, ma non riesco a rintracciarti e volevo tu sapessi. Ti prego: non perdiamoci di vista”.

Il cuore spezzato

Chissà come l'avrà presa il diretto interessato, che si è visto spezzare il cuore con un manifesto pubblico che, sicuramente, non potrà mai dimenticare. Intanto nella comunità della Valle dell'Irno in tanti stanno cercando di dare un volto ai due ragazzi.