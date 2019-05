Baronissi, "Garibaldi" trovato morto in casa: dolore tra i residenti

Dolore a Baronissi per la scomparsa di Osvaldo Gaeta, 88 anni, conosciuto dalla cittadinanza con il soprannome di Garibaldi.

Il dramma

L’anziano – riporta Zerottonove – viveva da solo in un locale seminterrato in via Riccardo che utilizzava anche per dipingere. Da diversi giorni i condomini non lo vedevano uscire di casa. Per questo, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno allertato i carabinieri ed i vigili del fuoco, i quali, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno trovato il corpo riverso sul pavimento. Osvaldo, dunque, è deceduto a seguito di un malore che, purtroppo, gli ha strappato la vita. Oggi pomeriggio sono stati celebrati i funerali.