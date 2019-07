Scimmie accostate al ministro Salvini, polemiche e ironie sul murales a Baronissi

Murales che ironizza su Salvini, il sindaco di Baronissi provvede a rimuoverlo. Lo annuncia Gianfranco Valiante, attraverso il suo profilo Facebook, dopo una critica arrivata dall'ex rettore dell'Università di Fisciano, Aurelio Tommasetti:

La reazione

"Leggo ora, da un post, di un murales - di cui non conoscevo l’esistenza - spuntato su una murata del Parco della Rinascita e realizzato da un writer non ufficialmente invitato dall’associazione organizzatrice di Overline, la manifestazione internazionale di street art che ospitiamo ogni anno a Baronissi. Riporta un’immagine offensiva del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Ne ho disposto l’immediata rimozione. Pur rispettando il diritto alla satira e alla creatività, tale atteggiamento non rientra nello stile del sottoscritto né in quello dell’Amministrazione che mi onoro di guidare. Spero si plachino le strumentali polemiche politiche che nulla hanno a che fare con l’arte, con Overline e con la nostra amministrazione comunale, democratica e rispettosa delle istituzioni. Sulla stessa murata del disegno “incriminato”, un artista nostro concittadino ha realizzato un murales dedicato all’integrazione che vede disegnata un’immigrata ospite a Baronissi con il progetto Sprar. Preferiamo parlare di queste esperienze di integrazione e accoglienza. Chiedo scusa per l’inconveniente - lo farò anche con uno scritto privato - al Ministro Salvini a cui però non manca l’ironia". Il disegno accostava a delle scimmie la faccia del Ministro degli Interni, con la scritta "49 milioni di anni fa". Questo invece aveva scritto l'ex rettore: "Vi sembra normale che a Baronissi un sindaco piddino autorizzi un murales di questo tipo contro un Ministro della Repubblica?". Molti i commenti - anche di apprezzamento sul murales - dopo la critica di Tommasetti, ai quali molti hanno chiesto se fosse contro il diritto di satira. E' giunta poi anche la smentita dell'associazione impegnata nella manifestazione di "street art"