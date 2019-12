Riceve al negozio un pacco con la droga: commerciante va dai carabinieri

La droga viaggia anche via posta. E’ quanto emerge da un’indagine avviata dai carabinieri a seguito di un episodio verificatosi, lunedì mattina, a Baronissi. Un commerciante, infatti, ha ricevuto da un corriere un pacco dove all’interno pensava vi fosse qualcosa per lui. Ma, appena ha aperto la busta, si è reso conto che all’interno vi era della droga.

La denuncia

L’uomo, vista la situazione, si è subito recato alla Stazione dei militari dell’Arma, ai quali ha consegnato il plico e raccontato ciò che gli era accaduto pochi minuti prima. Su quanto accaduto sono tuttora in corso gli accertamenti da parte degli uomini in divisa per risalire al mittente e al vero destinatario della sostanza stupefacente.