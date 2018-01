Baronissi, nuova palestra comunale per giovani e disabili: i costi

Un nuovo investimento e un nuovo impianto sportivo per Baronissi. Il Comune ha acquisito dalla Regione Campania un finanziamento di 1,5 milioni di euro per la realizzazione di una palestra destinata agli sportivi, ai giovani, ai cittadini disabili. Un impianto di ultima generazione con spogliatoi, completamente accessibile anche ai portatori di handicap, con illuminazione efficiente e a basso consumo, con una nuova pavimentazione per attività polivalenti. La struttura sarà realizzata nel quartiere "Nuova Irno", in adiacenza alla Scuola San Francesco, per rispondere alle crescenti esigenze della scuola e delle tante associazioni sportive.