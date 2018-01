Deposito dei rifiuti fuori orario: task force a Baronissi

Sono in corso serrati controlli nella Valle dell'Irno, in particolare a Baronissi, per individuare i furbetti del sacchetto a chilometro zero, magari lanciato dall'auto in corsa o depositato in orari diversi da quelli ordinari. "E’ operativa da oggi una task force, coordinata dal comandante della Polizia municipale Francesco Tolino, per il controllo degli orari e delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani - ha annunciato l'amministrazione comunale con un post pubblicato sulla pagina facebook dell'Ente -. Agli eventuali trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dalla legge. Il Comune ricorda che i sacchi vanno esposti, secondo il calendario della raccolta differenziata in distribuzione, la sera dopo le ore 20 e non oltre le 4 del mattino".