Sparisce per ore, 17enne ritrovata dai carabinieri a Baronissi

Angoscia, oggi pomeriggio, a Baronissi dove una ragazzina di 17 anni di nome Elisa è sparita nel nulla. Di lei si sono perse le tracce per diverse ore. A dare l'allarme sono stati i genitori.

Le ricerche

Grazie alla mobilitazione dei social network, a seguito dell’appello lanciato dai familiari, la giovane è stata ritrovata in serata dai carabinieri, che l’hanno prontamente riaccompagnata a casa dove ha potuto riabbracciare i genitori. Le indagini sono comunque aperte per scoprire il motivo che l'ha spinta a non voler tornare più a casa.