Topi in una scuola di Baronissi, il sindaco ordina la chiusura per cinque giorni

Attraverso una segnalazione fatta dalla dirigente scolastica, a causa della presenza di topi, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha firmato ieri un'ordinanza di chiusura del plesso scolastico Santa Maria delle Grazie di Sava sito in Largo dell’Accoglienza (adiacente Via Ferreria). Gli escrementi dei ratti sono stati trovati all’interno della scuola, nelle classi, ma anche negli arredi. L'istituto, in attesa di pulizie e servizio di derattizzazione, resterà chiusa fino a domenica.