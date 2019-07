Agguato di camorra a Baronissi, spari contro un uomo: due indagati

I carabinieri di Mercato San Severino, questa mattina, hanno eseguito un provvedimento di fermo d'indiziato di delitto emesso dalla Procura Antimafia di Salerno, nei confronti due indagati, residenti a Baronissi e Fisciano, accusati di tentato omicidio, rapina a mano armata, violazione di domicilio, lesioni personali, detenzione e porto illegale di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini

L’inchiesta è stata avviata subito dopo l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco avvenuta, lo scorso 20 luglio, a Baronissi, nei confronti di un uomo di 40 anni del posto, rimasto ferito da un solo colpo di pistola alla caviglia e giudicato guaribile dai sanitari in 30 giorni di prognosi. Le indagini hanno consentito di ricostruire l’accaduto facendo emergere che si è trattata di una vera e propria caccia all’uomo. I due indagati, infatti, hanno prima “provocato” il 40enne introducendosi nell’abitazione della figlia e poi rubando il ciclomotore del figlio, in modo tale che l’uomo, per proteggere i suoi familiari, si recasse presso la sua abitazione. E così è stato. Quest’ultimo, a bordo della sua auto, si è avvicinato successivamente alla casa quando, improvvisamente, i due malviventi hanno iniziato a sparargli contro diversi colpi di arma da fuoco. Ma, fortunatamente, l’uomo non si è fermato e si è dato alla fuga. Infatti, le immagini dell’agguato, riprese da un sistema di videosorveglianza privato, hanno mostrato con chiarezza la fisionomia dei banditi appostati lungo la strada, i momenti degli spari ed i proiettili che scheggiano anche sull’asfalto.