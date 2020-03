Coronavirus a Baronissi: studio medico e punto Enel regalano mascherine e guanti al Comune

Continuano le iniziative di solidarietà per l’epidemia che sta coinvolgendo anche il comune di Baronissi. Lo studio odontoiatrico del dottore Maurizio Barbarulo e il Punto Enel hanno al Comune 270 mascherine e mille guanti. “Serviranno ad approvvigionare addetti e volontari. Questa è solidarietà concreta” commenta il sindaco Gianfranco Valiante che ha personalmente ringraziato i promotori.

Cittadini disagiati

Il "Carrello Solidale" è la nuova iniziativa sociale dell’amministrazione comunale di Baronissi per le persone in difficoltà. Da lunedì, i cittadini potranno acquistare prodotti non deperibili da destinare a famiglie bisognose, riponendoli in un “corner” all’interno dei supermercati e negozi cittadini, dedicati alla raccolta alimentare. I beni saranno ogni sera prelevati dall’Associazione Il Punto e consegnati alle famiglie che ne faranno richiesta, individuate dall’amministrazione comunale. I negozi potranno aderire all'iniziativa telefonando al numero 3288605474 o inviando mail all'indirizzo urp@comune.baronissi.sa.it "Nessuno sarà lasciato solo" fa sapere Valiante.

