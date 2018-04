Rinnovo dell'esenzione ticket: ecco i giorni di apertura dell'Urp comunale

Da domani, mercoledì 4 aprile, sarà possibile effettuare il rinnovo dell’esenzione ticket all’Urp del Comune di Baronissi. I cittadini non compresi negli elenchi dei medici di base, se in possesso dei requisiti necessari, potranno rivolgersi all’ufficio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e il lunedì e giovedì dalle 16 alle 18, muniti di tessera sanitaria e carta di identità. Un servizio utile per andare incontro alle esigenze soprattutto di famiglie disagiate e anziani che eviteranno spostamenti e file.