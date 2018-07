Baronissi, chiusa la scuola "Santoro": alunni nelle residenze Adisu

Dopo l’ordinanza di chiusura dell’istituto “Santoro” di Caprecano, a Baronissi, disposta dal sindaco Gianfranco Valiante per alto indice di vulnerabilità sismica, la scuola sarà temporaneamente trasferita in via Aldo Moro, nei locali delle residenze universitarie opportunamente adeguati.

L’incontro

Martedì 31 luglio, alle 19, è in programma un incontro tra amministrazione comunale, famiglie e docenti della scuola. Sono già stati presentati intanto, alla Regione Campania, i progetti di ristrutturazione degli edifici scolastici chiusi per problemi sismici, per circa 800mila euro. Continua il monitoraggio delle scuole: la sicurezza degli studenti è una priorità.