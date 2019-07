Lite furibonda a Baronissi, uomo sparato al piede: si indaga

Poteva finire in tragedia la lite scoppiata, sabato pomeriggio, tra due uomini a Baronissi. Nel corso di un’accesa discussione uno dei due, infatti, ha impugnato un’arma da fuoco (sembra una pistola) ferendo alla caviglia del piede destro l’altro uomo, un 40enne del posto. Quest’ultimo, successivamente, è stato trasportato al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per le cure mediche del caso. Le due condizioni di salute non sono gravi.

Le indagini

L’accaduto, ovviamente, è stato segnalato ai carabinieri che hanno avviato subito le indagini per risalire all’identità della persona che ha esploso il colpo di pistola. Alla base del gesto vi sarebbero vecchi rancori.