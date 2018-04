Atti vandalici a Baronissi: distrutto un muro al Parco della Rinascita

Vandali in azione a Baronissi: è stato devastato un muro di mattoni ornamentali al Parco della Rinascita. Delinquenti non ancora identificati (il Comune ha sporto denuncia contro ignoti) hanno divelti anche i pesanti dissuasori in pietra in piazza Diaz, nella frazione di Saragnano. L'elenco dei danni è ancora lungo: sono stati forzati i cancelli d'ingresso ai campi di calcetto in corso di realizzazione al Parco giochi Olimpia.

Caccia ai responsabili

"I cittadini attribuiscono la paternità di tali miserevoli azioni a una banda di ragazzini che si aggira in città nelle ore notturne - scrive il Comune di Baronissi sulla propria pagina facebook - Sono in corso le indagini". "Rivendichiamo una maggiore presenza di uniformi in strada, anche nelle ore notturne - dice il sindaco Gianfranco Valiante - Il Comune sta procedendo all’installazione di 57 nuove telecamere e a controlli straordinari della Polizia Municipale. Non basta, servono più uomini e mezzi"