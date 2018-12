E' morto Bartolo Ricciardi: sgomento e lacrime a Salerno

E' morto Bartolo Ricciardi, 59 anni. Una fitta improvvisa al petto non gli ha lasciato scampo stamattina. Sono stati allertati i soccorsi ma nomn c'è stato nulla da fare. Molto conosciuto in città, ex addetto alle vendite presso il quotidiano Nuovo Salernitano, era ritornato a Salerno per la gestione di un negozio di abbigliamento a Pastena. Tanti messaggi di cordoglio hanno inondanto la bacheca della sua pagina facebook. Lascia la moglie, un figlio, una valanga di amici.