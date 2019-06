In auto con un grosso bastone: denunciato 32enne del salernitano

Nascondeva un grosso bastone nel portabagli ed è stato fermato dai carabinieri, un 32enne del salernitano, nell'avellinese. Durante un controllo alla circolazione stradale svolto in orario serale, i militari della Stazione di Teora hanno fermato il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, insospettiti dal suo inspiegabile nervosismo.

La scoperta

Come riportano i colleghi di Avellinotoday, all’esito di una perquisizione, nascosto nell’abitacolo della sua auto, hanno trovato un grosso bastone in legno, per il quale non ha fornito nessuna giustificazione. Per il 32enne è scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il bastone è stato sottoposto a sequestro.