Si battezza Raffaelepio Caserta, il più piccolo tifoso della Salernitana

Si battezza oggi Raffaelepio Caserta, il più piccolo tifoso della Salernitana che, dopo aver lottato come un leone, ora è guarito da una brutta malattia. Al suo fianco, in questi mesi di paura e angoscia, oltre a papà Antonio e mamma Angela, i tifosi granata, in particolare quelli della Curva Sud, i quali gli hanno dedicato diversi striscioni durante le partite allo stadio Arechi. La cerimonia religiosa sarà celebrata presso la chiesa “San Demetrio” a Salerno. Una bella notizia, dunque, non solo per i familiari di Raffaepio ma per l'intero mondo granata.