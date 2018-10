Entra in una casa e si corica nel letto nudo: 24enne aggredisce carabinieri

Paura, ieri mattina, in via Verdesca a Battipaglia, dove un ragazzo di 24 anni, molto probabilmente originario della provincia di Napoli e in cura presso un centro di igiene mentale, si è introdotto all’interno di un’abitazione per coricarsi, completamente nudo, nel letto del proprietario di casa.

Il fatto

A dare l’allarme - riporta Il Mattino - è stato proprio quest’ultimo. Sul posto sono giunti i carabinieri, che lo hanno condotto in caserma per identificarlo. Soltanto che, durante gli accertamenti, il giovane ha iniziato a dare in escandescenza, aggredendo i presenti. Fra questi anche una dottoressa del 118, a bordo di un'ambulanza della Misericordia, che ha avuto la peggio. L’aggressore l’ha infatti afferrata per un braccio e le ha sferrato alcuni colpi al corpo e al viso. Subito dopo è stato ricoverato presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per ulteriori accertamenti.