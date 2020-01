Battipaglia, pregiudicato accoltellato davanti al bar: si indaga

Continuano gli episodi di violenza a Battipaglia. La sera del 31 dicembre scorso, infatti, un pregiudicato di 36 anni è stato accoltellato per motivi ancora in corso di accertamento. L’aggressione si è verificata tra via Pastore e via Turati, nei pressi di un bar, alla presenza di centinaia di persone che festeggiavano l’arrivo del nuovo anno.

Le indagini

L’uomo, intorno alle 18.30, è giunto all’ospedale “Santa Maria della Speranza” con una ferita all’addome, che gli è stata medicata con alcuni punti di sutura. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che sono stati allertati dal personale sanitario. La vittima, che ha precedenti per spaccio di droga, ha raccontato di essere stato colpito con un coltello da una donna di Eboli che è poi fuggita tra la folla. Ma, al momento, non vi sarebbero ancora riscontri alla sua versione.