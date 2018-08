Ustionato con l'acido, il 15enne lascia l'ospedale di Battipaglia

Le persone che hanno abbandonato per strada una lattina di alluminio, di una nota bibita, con dentro dell'acido, potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di attività commerciali in via Jemma

Il minore ha lasciato l'ospedale

Giorni fa, quella lattina aveva ferito un ragazzo di soli 15 anni, che si era provocato delle ustioni. Gli agenti del commissariato di Battipaglia stanno indagando per individuare la persona o le persone che hanno lasciato di proposito la lattina con dentro l'acido. Il ragazzino si era ferito dopo averla presa a calci. La polizia ha già ascoltato le persone che hanno soccorso il ragazzo, così come gli amici. Il ragazzo intanto migliora e l'ospedale ha deciso di dimetterlo. La stessa polizia ha raccolto la segnalazione di un automobilista, che ha denunciato che la sua auto è stata colpita da acido o da una sostanza simile, la scorsa notte. Per ora, i due episodi non sembrano essere collegati