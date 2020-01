"Dammi i soldi", prova a strangolare la zia: arrestata 40enne a Battipaglia

Momenti di tensione, oggi, a Battipaglia, dove una donna di 40 anni ha aggredito la zia con calci e pugni, tentando anche di strangolarla, per rubarle la borsa con all’interno 70 euro. A dare l’allarme è stata la vittima, che ha prontamente allertato i carabinieri, i quali hanno rintracciato la 40enne mentre si trovava ancora davanti all’abitazione della parente.

L'arresto

Dopo l’identificazione è stata tratta in arresto, mentre la zia è stata trasportata all’ospedale “Santa Maria della Speranza” per la medicazione delle ferite. Sequestrato anche un tirapugni trovato in possesso della donna.