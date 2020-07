Picchia la moglie durante una lite: uomo denunciato a Battipaglia

Nuovo episodio di violenza familiare a Battipaglia, dove una donna è stata aggredita dal marito durante una violenta lite scoppiata per motivi in corso di accertamento.

L'aggressione

La donna fortunatamente è riuscita a chiudersi in una stanza della loro abitazione per allertare i carabinieri che, in pochi minuti, sono giunti sul posto riuscendo a bloccare l’uomo prima che la situazione degenerasse. Quest’ultimo aveva colpito la moglie al viso e ad un braccio. E – secondo quanto raccontato dalla vittima – non sarebbe stata la prima volta che il marito aveva assunto comportamenti violenti nei suoi confronti. Per lui è scattata la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria.