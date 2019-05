Non risponde da giorni ai vicini, uomo di Battipaglia trovato morto in casa

E' stato trovato senza vita un uomo di 65 anni, questa mattina, nella sua casa di Battipaglia in via Cristoforo Colombo. L’allarme era stato lanciato dai vicini di casa che non lo avevano visto uscire da giorni. Per entrare nell'appartamento sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta per introdursi nell’abitazione. Sul posto è giunta anche la polizia municipale, i carabinieri ed i soccorritori del Vo.P.I., che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L'esame successivo che sarà fatto sul corpo dell'anziano potrebbe già fornire informazioni sulle cause del decesso. L'uomo - ipotesi da non escludere - potrebbe essere deceduto anche da più di qualche giorno.