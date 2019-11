Dramma povertà a Battipaglia, mamma e figli al freddo: "Aiutiamoli"

Dramma della povertà a Battipaglia, dove una mamma con i suoi tre figli (una bambina di 2 anni, un bimbo di 6 e un altro di 10) vivono al freddo davanti sul supermercato “Maxi Futura” situato accanto all’ospedale “Santa Maria della Speranza”.

L'appello

“Hanno bisogno di vestiti e coperte” è l’appello lanciato sui social network dalla vigilessa Stefano Greco, che non ha potuto fare a meno di notare la loro presenza nella giornata di ieri. “Se avete panni in buono stato, giubbini, scarpe, stivali, coperte, sciarpe, guanti, ecc. portateli a qualunque ora al supermercato, lasciateli all'interno. #battipaglia c'è” è il messaggio scritto su Facebook che, in queste ore, viene condiviso da molti residenti e non solo. L’auspicio è che in tanti rispondano positivamente.

