"Non ti devi separare", minaccia la madre e sfascia la casa: arrestato 33enne a Battipaglia

Un uomo di 33 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato nuovamente arrestato, a Battipaglia, per maltrattamenti in famiglia, violenza privata e danneggiamenti.

Il fatto

A dare l’allarme la madre che ha telefonato al 112. E così, in poco tempo, o carabinieri, giunti all’interno dell’abitazione, hanno trovato il ragazzo ubriaco che aveva sfasciato alcuni mobili e minacciato di morte la madre, anche sputandole al volto, per obbligarla a non presentarsi all’udienza di separazione dal marito. Non solo. Ma, in preda alla follia, ha inveito anche contro i militari dell’Arma che, però, sono riusciti a calmarlo per condurlo all’interno della caserma dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Salerno.