Nasconde la droga in un palo di acciaio: arrestato 49enne a Battipaglia

Un pluripregiudicato di 49 anni, B.G le sue iniziali, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a Battipaglia. L’uomo è stato notato, nella tarda serata di ieri, mentre imboccava delle stradine poco illuminate nel rione Sant’Anna. Gli agenti del locale commissariato di Polizia, quindi, lo hanno seguito a distanza e lo hanno sorpreso mentre nascondeva qualcosa all’interno della parte superiore di un palo in acciaio in via Giusti.

Il blitz

I poliziotti lo hanno subito bloccato trovando all’interno della cavità del palo 10 involucri in cellophane, con all’interno eroina. Durante la perquisizione domiciliare, invece, sono stati sottoposti a sequestro due bilancini digitali, utilizzati per la preparazioni delle dosi. Il 49enne, quindi, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.