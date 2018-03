Sosta a pagamento a Battipaglia: arriva il sistema “MyCicero”

Saranno attivati e presentati lunedì 19 marzo 2018, presso la sala conferenze del Comune di Battipaglia, i servizi erogati dalla Piattaforma informatica denominata “Mycicero” riguardanti i parcheggi.

I dettagli

Si tratta di un servizio innovativo che l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese vuole mettere a disposizione dei cittadini per il pagamento della sosta sull'intero territorio comunale. MyCicero è la piattaforma informatica di proprietà della società Pluservice Srl di Senigallia (AN) per muoversi in maniera intelligente, economica e sostenibile. E' un piattaforma evoluta e integrata per sistemi operativi iOs e Android8. Tra i servizi a disposizione dell'utenza: facilitazioni per parcheggiare in città, cercare l'orario di un autobus, di un treno treni o della Metro (presente a Salerno) per i quali è prevista anche la possibilità di acquistare il biglietto essendo la piattaforma convenzionata con Trenitalia , capire come raggiungere una destinazione ed avere informazioni sui luoghi da visitare e sugli eventi in programma in città.

I relatori

Prenderanno parte alla presentazione la sindaca Francese, il personale qualificato della società Itsvil Srl il cui C.E.O è il dottore Carlo Mancuso che gestisce la promozione e la commercializzazione dei servizi “Mycicero” sul territorio della Regione Campania e i tecnici del Comune.