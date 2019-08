Piromani scatenati a Battipaglia, terza auto data alle fiamme in pochi giorni

Una terza auto è stata data alle fiamme a Battipaglia, la scorsa notte. L'incendio è stato segnalato intorno alle 3 del mattino, in via Staruss. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di stato. Non solo dunque i rifiuti, quelli bruciati nella zona industriale nelle ultime settimane, ma anche le automobili. Solo qualche giorno fa, infatti, in via Olevano, ignoti avrebbero dato fuoco a due automobili, che si sommano alla terza della scorsa notte. Sugli episodi procedono le indagini della polizia, anche solo al fine di verificare, oltre alla natura dolosa, un eventuale collegamento tra i tre incendi.