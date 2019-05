Battipaglia, autocarro contro passaggio a livello: denunciato camionista

La Polizia Ferroviaria della Campania, dopo aver ricevuto alcune denunce di danneggiamento di barriere di passaggi a livello e numerose segnalazioni di attraversamenti con segnale rosso e con sbarre in chiusura, da parte delle Ferrovie, ha sanzionato 130 automobilisti per violazioni al Codice della Strada commesse in prossimità di passaggi a livello ferroviari.

Il caso

Qualche giorno fa sulla linea Salerno – Reggio Calabria, a Battipaglia, l’autista di un autocarro ha divelto la barriera di un passaggio a livello. L’uomo è stato rintracciato, denunciato e multato dalla Polfer.