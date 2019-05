Bimbo di 10 anni morto a Battipaglia, 4 medici indagati: domani i funerali

E’ stata riconsegnata ai familiari la salma del bimbo di 10 anni deceduto, martedì scorso, presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia per cause in corso di accertamento.

Le indagini

Ieri quattro periti incaricati dalla Procura di Salerno hanno effettuato l'autopsia per accertare le cause del decesso e valutare eventuali responsabilità da parte dei medici. Al momento, quattro camici bianchi, sono indagati per omicidio colposo e lesioni personali colpose. I carabinieri, subito dopo la denuncia dei genitori del piccolo, hanno sequestrato la sua cartella clinica.

I funerali

L’addio al bimbo battipagliese è previsto per domani (lunedi 13 maggio), alle ore 10, presso la chiesa “San Gregorio VII” nel rione Sant’Anna. Prima, però, familiari e amici si ritroveranno all’Opera Bertoni, dove il piccolo frequentava la quinta elementare, per qualche minuti di raccoglimento.

Il dramma

La coppia di genitori aveva portato il piccolo al pronto soccorso la domenica precedente. In seguito, il bambino era rimasto ricoverato e in osservazione per due giorni. Le sue condizioni sono poi peggiorate martedì mattina, con dolori allo stomaco che portavano anche a vomito. Una delle prime ipotesi valutate dai medici parlava di un virus intestinale. Poi le complicazioni registrate nelle ore successive, fino al decesso. Uno strazio per i genitori, che ora vogliono vederci chiaro, pur lacerati dal dolore. Il loro figlio era uno sportivo, molto attivo nella disciplina del basket, così come il padre.